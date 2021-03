Terni, weekend di controlli: 22 cittadini e 2 bar sanzionati

Ventidue sanzioni per violazione delle normative anti Covid, fra spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza, mancato uso della mascherina e consumazione di bevande alcoliche negli spazi pubblici all’aperto. Questo il bilancio dei controlli interforze disposti dal questore Bruno Failla ed eseguiti, per l’intero weekend, da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale. Quattordici i posti di controllo messi in atto, per un totale di 248 persone e 110 veicoli controllati.

Multati due bar

Due locali pubblici – uno in centro e l’altro nella prima periferia di Terni – sono stati sanzionati per aver somministrato bevande/cibi oltre l’orario consentito ed all’interno del bar.

PRENDE LE DIFESE DEI MULTATI E INSULTA LA POLIZIA: DENUNCIATO 57ENNE A TERNI

‘Canna’ nel parco

Il sistema di videosorveglianza attivato dal Comune presso un parco del centro cittadino ha invece ‘ripreso’ un 17enne intento a prepararsi uno spinello. La scena non è sfuggita alla sala operativa della questura che ha attivato l’intervento di agenti in borghese. Il giovane, trovato con una dose di hashish, è stato segnalato in prefettura come assuntore.