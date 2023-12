Terremoto, scossa nello Spoletino: magnitudo 3.2. Annullato spettacolo teatrale

Una lieve scossa di terremoto – magnitudo 3.2, profondità 8 chilometri – è stata registrata alle ore 19.42 di giovedì con epicentro nei pressi di Spoleto (Perugia), zona Torricella. Il sisma è stato nitidamente avvertito dalla popolazione residente nella zona e non ha fatto registrare danni né altre problematiche.

Spettacolo annullato

A causa della scossa di terremoto, per garantire conseguentemente tutte le condizioni di sicurezza, lo spettacolo della stagione di prosa ‘Cetra… una volta’, in programma in serata al teatro nuovo Menotti di Spoleto è stato annullato. A comunicarlo è il Comune di Spoleto.