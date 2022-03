Tesei-Bandecchi, ‘contatto’: incontro il 12 aprile in Regione

Martedì 12 aprile: questa la data fissata dalla presidente della Regione Donatella Tesei per incontrare il presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi. Ad annunciarlo, al solito via Instagram, è stato quest’ultimo: «La ringrazio per aver voluto dedicare del tempo alla Ternana, alla città di Terni e quindi a tutti noi. Avremo modo di conoscerci e di parlare del progetto della Ternana per quanto riguarda lo stadio e la clinica. Ci confronteremo e parleremo di sviluppo della regione». Che sia il viatico per la convocazione, attesa da qualche settimana, della conferenza dei servizi incentrata proprio sulle progettualità annunciate da Bandecchi a Terni?

Ternana-Perugia, forfait tifosi della Nord biancorossa

Intanto tra un mese ci sarà il derby di ritorno al Libero Liberati e in vista dell’appuntamento c’è un forfait annunciato. È quello dei gruppi della Nord biancorossi: «Non sappiamo, ad oggi, quali saranno le ‘modalità’ – scrivono in un post social – dettate dall’osservatorio per questa trasferta. Tuttavia possiamo immaginare che non saranno diverse da quelle imposte ai ternani nella gara di andata. Se così fosse, le motivazioni restano le stesse che ci portarono a disertare il derby del 26 novembre 2017. Decidemmo allora, dopo aver sperimentato quella nuova tipologia di trasferta riservata al derby umbro, che non era più il caso di sottostare a certe folli imposizioni. L’obbligo di muoversi solo con pullman precedentemente organizzati, agli orari e nei modi dettati dalla questura, senza nessuna libertà, è l’ennesima opera repressiva a cui, da ultras prima che da tifosi del Grifo, non vogliamo sottostare. Pertanto la nostra decisione è obbligata. Se le modalità imposte per questa trasferta saranno le stesse adottate fino ad ora i gruppi della Nord non ci saranno».