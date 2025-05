Dramma nella prima mattinata di martedì a Todi (Perugia) dove una insegnante del liceo ‘Jacopone da Todi’ si è tolta la vita gettandosi dalla finestra della classe dove avrebbe dovuto tenere la lezione.

La tragedia si è consumata intorno alle ore 7.30, con la docente che era già entrata a scuola prima del suono della campanella: nessuno fra alunni e colleghi era presente al momento dei fatti. Il corpo ormai senza vita della donna, che era prossima alla pensione, è stato individuato da un passante lungo il sentiero del parco della Rocca e immediati sono scattati i soccorsi. Purtroppo però per l’insegnante non c’era già più nulla da fare.

Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Todi, coordinati dal capitano Giovanni De Liso. Stante la chiarezza della dinamica, l’autorità giudiziaria di Spoleto ha inteso concedere in tempi strettissimi il nulla osta, mettendo la salma a disposizione dei familiari della docente. Non risultano missive lasciate per motivare il gesto anticonservativo, mentre è stato riscontrato il percorso clinico che la donna aveva seguito in passato a causa di alcune problematiche di salute.