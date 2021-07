Esordio positivo alle Olimpiadi di Tokyo per l’Italvolley. I ragazzi di Blengini hanno esordito nella notte italiana all’Ariake Arena battendo il Canada 3-2 nel primo match della pool A: rimonta azzurra dall0 0-2 e dopo oltre due ore successo per 26-28, 18-25, 25-21, 25-18 e 15-11. Per l’opposto spoletino Ivan Zaytsev ci sono 4 punti, ben 24 per Michieletto. Prossimo match lunedì contro la Polonia.

