Nella suggestiva cornice della Tenuta Fogliani, immesa nelle colline del Narnese, venerdì 24 ottobre si è tenuta una serata all’insegna dell’eleganza, del gusto e della bellezza, in cui l’arte orafa, la cultura il buon vivere e la musica dal vivo hanno regalato agli ospiti quella che viene definita «una esperienza indimenticabile».

Protagonista della serata, la storica gioielleria Tomasini Francia – fondata nel 1815 e che attualmente ha sedi a Terni, Spoleto, Foligno e Firenze – che ha organizzato un evento privato con una sfilata di gioielli Damiani. L’azienda di Valenza (Alessandria), che ha dopo superato il secolo di vita, è un emblema «di eccellenza italiana e di una tradizione artigianale che da sempre unisce creatività e originalità». Le creazioni, indossate dalle modelle hanno incantato il pubblico con la loro eleganza senza tempo. A seguire, una cena degustazione pensata dagli chef della Tenuta Fogliani, «in perfetto equilibrio tra raffinatezza e accoglienza».

La serata si è conclusa con un dopo-cena in musica con il trio composto da Tiziano Tetro, Francesco Bussotti e Lorenzo Agnifili che ha trasformato l’atmosfera in un momento di condivisione e leggerezza, tra jazz e sorrisi. Un ringraziamento speciale – da parte degli organizzatori – va «a tutti coloro che hanno condiviso la magia di questa esperienza, contribuendo con la loro presenza a rendere l’evento un successo straordinario. Un incontro tra arte, emozione e bellezza, capace di raccontare ancora una volta l’eccellenza del Made in Italy».

