Palestra Tonic e AmbuLaife insieme per aiutare l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni durante l’emergenza coronavirus. Le due realtà hanno infatti donati circa 2 mila calzari per il personale del nosocomio. La consegna è avvenuta mercoledì, nelle mani di Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali. Un segno di vicinanza in una fase complessa, in cui ciascuno sta dimostrando di poter e saper fare la propria parte.

