Tonic Nuoto Terni campione regionale ‘Esordienti A’

Prestigioso risultato per la Tonic Nuoto Terni che ha vinto i campionati regionali riservati alla categoria ‘Esordienti A’ che si sono tenuti a Città di Castello fra il 10 e il 12 giugno. Così per la giovane società di via del Centenario, il sogno è diventato realtà. «Grandissime le prestazione degli atleti ‘orange’ – riporta una nota del club – che hanno davvero gettato il cuore oltre l’ostacolo e si sono battuti con coraggio e caparbietà per ottenere il primo posto della classifica per società». E così è stato, con la Tonic Nuoto Terni che si è messa alle spalle l’Avis Spoleto e il Centro Nuoto Alto Tevere. «Unità di intenti, senso di appartenenza, programmazione e davvero tanta passione per il nuoto: è questa la giusta ‘ricetta’ che ha portato la squadra al titolo regionale»: si esprimono così, nel celebrare la vittoria, i tecnici Federico Armini, Maria Chiara Giocondi e Leonardo Chiatti. Di seguito i nomi delle atlete del settore femminile: Anna Battistoni, Diamante Benedetti, Camilla Bongarzone, Ginevra Bongarzone, Margherita Di Erasmo, Benedetta Felici, Lucia Firmani, Zoe Di Sano, Benedetta Guerrini, Noemi Lattanzi, Linda Leonardi, Miriam Litoiu, Vanessa Locci, Vittoria Manna, Vivian Maresca, Martina Pelini L., Eugenia Provaroni, Jasmine Santi, Cloe Venturi, Sveva Zella. Per il settore maschile: Cesare Boncio, Alessio Catasti, Filippo Cocchi, Gabriel Cursale, Jacopo De Angelis, Nicolò Formichetti, Pietro Giacchini, Mattia Gobbi, Giovanni Grauso, Thomas Gugliotta, Edoardo Moretti, Luca Pelosi R., Filippo Polito.

Condividi questo articolo su