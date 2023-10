Torna il ‘Dinosaur Show’ al teatro Secci di Terni

La compagnia teatrale ‘Dinosaur Show’ torna a Terni per presentare lo spettacolo comico ‘Animatronic’, incentrato sul mondo dei dinosauri. L’appuntamento è per domenica 8 ottobre al teatro ‘Secci’ di via Campofregoso (primo spettacolo ore 11, secondo spettacolo ore 16). «Preparatevi a tante risate e divertimento – scrivono gli organizzatori – e ad un viaggio nel tempo alla scoperta della preistoria insieme ai nostri otto amici dinosauri. Lasciate che il nostro scienziato matto vi trasporti in un mondo di magia e di avventura». Il costo del biglietto è di 12 euro: info e prevendite su https://dinosaurshow.it

