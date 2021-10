Torna il ‘Terni-Narni Horror Fest’: appuntamenti in serie

Dopo l’annullamento dell’edizione 2020, torna il ‘Terni-Narni Horror Fest 2021’, festival totalmente indipendente. Il tema di quest’anno è ‘Mistero’ nelle sue diverse accezioni. «E speriamo – spiegano gli organizzatori – che questo tema rimanga confinato ai film e ai libri che vi faremo conoscere e non ad altre sgradevoli domande del tipo: ‘Chissà se riusciremo a fare gli incontri in presenza?».

Chi ci sarà

Come ogni anno la giuria del premio letterario associato al festival è guidata da un nome eccellente: Cristiana Astori, autrice di numerosi libri e racconti che vanno dal giallo al noir sconfinando nell’horror, apprezzata anche oltreoceano. A farle compagnia gli autori Fabio Mundadori e Liliana Marchesi e l’ex presidente di giuria dello scorso anno, Antonio Lanzetta. Poi autori di thriller ‘dalla Konka’ come Daniel Pisanu e Gian Paolo Di Loreto e quelli della casa editrice Dark Zone che ha inviato i pezzi pregiati della sua scuderia: Roberto Ciardiello, Miriam Palombi, Elena Mandolini e Fabio Monteduro.

Eventi in serie

Dal mondo del cinema invece la gradita presenza di Milena Cocozza e di Carolina Crescentini, rispettivamente regista e interprete di ‘Letto n. 6’, inquietante horror italiano del 2020, renderà ancora più suggestiva l’atmosfera già gotica dell’auditorium di San Domenico. A seguire gli ormai classici appuntamenti con la maratona horror di Halloween, i reading letterari e un po’ di cinema vintage che ci sta sempre bene.

«A Terni manca quasi tutto»

«Tutto questo mentre i posti dove far cultura nella nostra città sono ridotti al lumicino e se una volta la ‘questione’ a Terni riguardava la mancanza di un teatro importante – prosegue lo staff del festival – oggi possiamo dire che manca quasi tutto. Ringraziamo quindi tutti coloro che come sponsor e come istituzioni collaborano e rendono possibile questo festival e vi auguriamo di divertirvi come ci divertiamo noi. Direte voi: ‘Divertirsi con l’horror?’. Certo, che con la realtà di questi tempi…».

QUI IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE 2021 del ‘TERNI-NARNI HORROR FEST’