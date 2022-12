Torna TerninPresepe. Opere anche da Napoli e Amantea

Tutto pronto per l’VIII edizione di TerninPresepe: giovedì 8 dicembre scatta l’evento all’insegna «della riscoperta dei valori irrinunciabili e universali del Presepe», spiega l’associazione di promozione sociale Tempus Vitae. Per la realizzazione c’è il contributo della fondazione Carit e il patrocinio di Regione, Provincia, Comune, diocesi, museo diocesano e capitolare e Camera di commercio dell’Umbria.

Napoli e Amantea

La splendida cornice del museo diocesano e capitolare attenderà i visitatori «per una grande mostra che vedrà dall’8 dicembre l’esposizione delle opere presepiali dei soci Tempus Vitae, nonché di alcune opere provenienti da Napoli ed Amantea (CS), di ScuoleinPresepe e dei laboratori presepiali 2022». Inaugurazione prevista alle 16 di giovedì con concerto della soprano Alessia Minicucci e delle Madama Quartet. Dal 20 Dicembre, nelle sale espositive del piano terra del museo diocesano, aprirà i battenti anche la seconda mostra presepiale dedicata al nostro territorio ‘Il Presepe e il territorio’ con le natività inserite negli scorci dei borghi più belli del comprensorio. «Non mancheranno la mostra diffusa in alcuni luoghi simbolo (Presepincittà) e come ormai da tradizione, in numerose vetrine del centro (Presepinvetrina), con le opere presepiali che scalderanno le vie della città di Terni. Tante opere esposte anche nel comprensorio (Acquasparta, Amelia, Collescipoli, Narni, Papigno, Quadrelli, San Liberato, Vallo di Nera…)».