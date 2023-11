‘Tra la strada e la luna’ si perde tra i labirinti della memoria

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

«Tanta strada e tanta luna, la strada che hanno percorso i nostri personaggi. Siano essi famosi, siano essi minori, ma non meno importanti. È un libro di ricordi, di sentimenti, che attesta che la nostra comunità, probabilmente, è molto meglio di come noi la pensiamo». Giovedì pomeriggio, in una sala della biblioteca del Circolo lavoratori Terni gremita, è stato presentato il libro di Stefano Lupi ‘Tra la strada e la luna’, edito da Incandenza edizioni. Tra le pagine, il presidente della Confcommercio Terni, ha ripercorso le imprese di campioni e personaggi che con le loro gesta sportive intrecciano le emozioni di un secolo di storia, il Novecento. «I racconti – spiega Lupi nell’introduzione – ci proiettano, tra vita e sport, in un turbinio di pensieri ed esperienze, nate dal grembo di una provincia operosa e di una città industriale. Il vecchio stadio di viale Brin, simbolo oggi irrimediabilmente perduto della città di Terni, è il palcoscenico dove si sviluppano le vicende di molti dei nostri personaggi».

FOTO MIRIMAO

FOTO