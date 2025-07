I carabinieri hanno arrestato un 35enne di origini nigeriani ed un ternano della stessa età per spaccio di droga in seguito a dei controlli effettuati nello scorso weekend.

I militari della stazione di Montecastrilli, coadiuvaati dall’aliquota radiomobile della Compagnia di Amelia, ha in primis arrestato venerdì il 35enne nigeriano in quanto è stato trovato con 5,54 grammi di hashish nascosti in un mobile della cucina. Più 25 involucri contenenti cocaina per 13 grammi di peso ed un bilancino. Il giudice ha poi convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Domenica sera invece è stato arrestato un 35enne di origini ternane con precedenti di polizia, che era in compagnia di un altro coetaneo anch’egli ternano. All’interno dell’auto controllata a Sambucetole c’erano 1,5 grammi di hashish.« Stante la situazione i militari – spiega l’Arma – procedevano ad estendere la perquisizione alla sua abitazione di Terni dove veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 63 grammi più vario materiale per il confezionamento delle dosi». Per il passeggero è invece scattata la segnalazione alla prefettura.