Tredici nuovi poliziotti a Terni. FSP: «Bene ma si può fare di più»

di Vittorio Mari

Segretario provinciale della Federazione Sindacale di Polizia

Dal prossimo 1° luglio giungeranno a Terni e provincia 13 poliziotti del ruolo agenti/assistenti che andranno a tamponare una parte dei vuoti creati dai continui pensionamenti tra il personale della Polizia di Stato nella provincia di Terni. Siamo moderatamente soddisfatti, dopo tutti gli sforzi che l’FSP ha fatto nei mesi scorsi incontrando esponenti politici e amministratori, nonché scendendo in piazza e coinvolgendo i cittadini, le cui firme a sostegno della nostra richiesta di assegnazione di nuovi poliziotti sono arrivate sul tavolo del Capo della Polizia, giunge dal Ministero dell’Interno un segnale che va nella direzione da noi auspicata e pertanto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza invierà a Terni e provincia questi rinforzi.

Ricordiamo però che per riempire il vuoto creatosi negli organici della Questura, nel Commissariato di Orvieto, nella Polizia per la Sicurezza Cibernetica (ex Polizia Postale), nella Polizia Stradale e nella Polizia Ferroviaria di Terni ed Orvieto a causa dei numerosi pensionamenti e trasferimenti verificatisi negli ultimi tempi, servivano almeno 60 persone. Rispetto alle precedenti assegnazioni di ottobre, quando a Terni non venne inviato nessun poliziotto, il prossimo trasferimento di 13 persone è un segnale di attenzione che ci fa dire che siamo sulla strada giusta ma tutto ciò non basta ed ora attendiamo che il Ministero dell’Interno attui un ‘Patto per Terni sicura’ come già è stato fatto per Perugia.

Alla luce di questa situazione ed in vista di ulteriori pensionamenti tra i poliziotti di Terni e provincia, la Federazione Sindacale di Polizia continuerà con determinazione nella propria attività e non lascerà nulla di intentato, continuando ad interfacciarsi con la classe politica e con le istituzioni, per ottenere più sicurezza in questa città ed in tutta la provincia.