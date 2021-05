Trema ancora la terra nell’eugubino: sabato mattina scossa 3.9

Dopo quella di entità relativamente modesta avvenuta venerdì sera, un’altra scossa di terremoto – più significativa – è stata registrata nella zona di Gubbio (Perugia) alle ore 9.56 di sabato mattina. La magnitudo stimata è pari a 4.0, poi aggiornata successivamente a 3.9. L’epicentro è alle pendici del monte Foce con un ipocentro ad una profondità di circa 10 chilometri. La scossa è stata seguita da un’altra, meno intensa e con magnitudo stimata 3.1, alle ore 10.07: l’epicentro è prossimo a quello della scossa principale. Altra replica (tre in totale dalle 9.56) alle 12.19 con magnitudo 3. Al vaglio da parte di forze dell’ordine e vigili del fuoco eventuali danni o problematiche – al momento non risultano – che si sono verificate. L’ultimo sisma di tale entità sul territorio umbro risaliva al 1° settembre 2019 nell’area tra Norcia (Perugia) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

Stirati: «Nessuna criticità». 115 in azione



La sala operativa di Perugia comunica che «sono in corso attualmente quattro interventi per verifica stabilità nel comune di Gubbio, non si segnalano danni a persone». Il sindaco Filippo Stirati sottolinea che «non ci sono segnalazioni di alcun tipo di criticità. Sin dagli istanti successivi alla scossa mi sono messo subito in contatto con la Protezione civile e con la Regione, valutando insieme a loro l’evolversi della situazione. Ho riunito anche giunta e ufficio della Protezione civile, che si sono immediatamente attivati. Per qualsiasi segnalazione il numero di riferimento da comporre è quello dei vigili urbani, 075 9237 409. L’appuntamento previsto per oggi alle 17 in piazza Grande con la benedizione alla città di Sua Eccellenza il Vescovo resta ad ora confermato».

Linea Roma-Ancona, traffico sospeso in via precauzionale

Dalle 10.15 il traffico ferroviario lungo la Roma-Ancona è sospeso in via precauzionale – informa FS – per verifiche tecniche in seguito al sisma, con tanto di riprogrammazione commerciale. Il tratto coinvolto è quello tra Nocera Umbra e Fabriano: «La riattivazione è prevista dal gestore dell’infrastruttura per le ore 14». Per l’IC 534 Roma-Ancona i passeggeri possono proseguire da Fossato di Vico con il servizio sostitutivo con bus fino alla città marchigiana. I treni parzialmente cancellati sono:

• IC 584/585 Trieste Centrale (5:21) – Roma Termini (15:50): cancellato e sostituito con bus da Fabriano (12:56) a Foligno (13:42)

• IC 588/589 Roma Termini (10:10) – Trieste Centrale (20:15): cancellato e sostituito con bus da Foligno (11:55) a Fabriano (12:38)

• RV 4153 Ancona (9:05) – Roma Termini (13:00): cancellato e sostituito con bus da Fossato di Vico (10:22) a Foligno (11:03)

• RV 4152 Roma Termini (9:28) – Ancona (13:45): limitato a Foligno (11:28) e sostituito con bus

Seguono aggiornamenti