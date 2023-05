Treofan, ancora nessun accordo con Visopack. Tre milioni di euro di ‘distanza’

Ancora nessuna svolta decisiva nell’ormai annosa vertenza della Treofan di Terni: le trattative tra la proprietà Jindal e Visopack, l’azienda polacca intenzionata a rilevare il sito del polo chimico hanno preso il via, ma sono già in una fase di stallo. E’ quanto emerso dall’incontro di giovedì pomeriggio al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove una parte dei lavoratori sono tornati in presidio. Dentro, negli uffici di via Molise, non c’era il nuovo amministratore delegato di Treofan Germany, ma solo il liquidatore della società, Filippo Varazi, e gli avvocati.

I dettagli

Il nodo da sciogliere, come emerso già nell’ultimo incontro di una decina di giorni fa, resta quello della laccatrice: Jindal vorrebbe portarsela via, in cambio sarebbe disponibile a versare 2 milioni e mezzo di euro a Visopack come contributo Tfr per i lavoratori. Ma i polacchi, dal canto loro, sono invece disposti ad accollarsi la spesa per il Tfr pur di mantenere a tutti i costi la laccatrice. In alternativa, qualora l’impianto non venisse lasciato nello stabilimento ternano, Visopack chiede altri 3 milioni di euro a compensazione. «Li deve mettere il Governo italiano, noi non li mettiamo», la risposta di Jindal. L’accordo tra le parti, dunque, appare ancora lontano. Il ministero, per bocca della sottosegretaria Fausta Bergamotto, si è impegnato a convocare Treofan Germany a Roma e ha sollecitato al liquidatore di chiedere all’azienda condizioni e impegni precisi, che non cambino repentinamente come sta avvenendo ormai da due anni e mezzo. Il tutto in vista di un nuovo tavolo che, si spera, possa essere finalmente risolutivo.

La Femca Cisl: «Bisogna fare in modo che i soldi si trovino»

Per la Femca Cisl è «fondamentale giungere ad una conclusione positiva della vendita. Se è vero che la questione è racchiusa in pochi milioni di euro, bisogna fare in modo che i soldi si trovino per assicurare così il passaggio di proprietà. Bene che il governo convochi quanto prima le 2 aziende, ma serve poi che lo stesso governo giochi un ruolo da protagonista in questa vicenda. La reindustrializzazione di Treofan è fondamentale per il rilancio del polo chimico di Terni».