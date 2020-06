Treofan, tavolo tecnico a Terni. Latini: «Serve un piano serio»

Si sposterà dal Mise a Terni il confronto tra management di Treofan e sindacati sul futuro assetto dello stabilimento della Polymer, nel frattempo i macchinari dello stabilimento dismesso di Battipaglia non dovranno essere spostati: è il punto di incontro trovato mercoledì sera nel corso della riunione convocata dal ministero dello sviluppo economico dopo le ripetute preoccupazioni sollevate dai lavoratori del sito. Presenti l’ad Kaufmann, il direttore commerciale Jain e il vice capo di gabinetto del dicastero Sorial, oltre alle organizzazioni sindacali nazionali e locali.

Si cercano conferme, l’Ugl: «Piano velleitario»

All’incontro il gruppo Jindal, proprietario della Treofan, ha presentato un piano – con proiezioni fino al 2023 – che sembra confermare le volontà già precedentemente espresse, aggiungendo ad esse pochi nuovi elementi. Una cauta rassicurazione – rispetto ai timori di dismissione espressi dai lavoratori – che per ora rimane però solo sulla carta e che dovrà essere misurata in maniera concreta nel corso del tavolo tecnico che verrà convocato entro la prossima settimana. Dopo il confronto a Terni si tornerà al tavolo ministeriale, per tirare le somme, presumibilmente entro il 15 luglio. Insieme a Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, a chiedere «chiarezza sull’impiego futuro dei macchinari dello stabilimento di Battipaglia» e che «gli stessi, al momento, restino dove sono e non subiscano trasferimenti» è stata anche l’Ugl Chimici, attraverso l’esponente della segreteria nazionale Enzo Valente e il segretario provinciale Diego Mattioli. «Altra questione che abbiamo portato all’attenzione – scrivono in una nota unitaria – è quella della produzione di Terni dove alcune commesse sono state delocalizzate». Per i due sindacalisti «i vertici aziendali hanno presentato un piano industriale velleitario e disordinato, con numeri gettati lì a caso, lontani dalla realtà. Hanno annunciato che da Battipaglia arriveranno a Terni due silos e che lo stabilimento umbro ha perso nel tempo importanti clienti. Su quest’ultimo aspetto abbiamo ribadito come la colpa dell’erosione di commesse ricada esclusivamente sulla loro strategia industriale dell’ultimo anno». Quanto al tavolo tecnico a Terni e al nuovo confronto istituzionale al Mise, per i due sindacalisti «saranno due tappe importanti della vicenda che l’Ugl Chimici auspica si possa chiudere in maniera positiva per il territorio ternano e per i lavoratori dello stabilimento». «In caso contrario – concludono – siamo pronti a tornare a mobilitarci per far valere i diritti delle maestranze e delle loro famiglie. Chiediamo al Mise di mediare con maggiore determinazione ed impedire che Jindal possa delocalizzare la produzione all’estero impoverendo il tessuto industriale italiano».

L’intervento del sindaco

All’incontro di mercoledì era presente anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini. «La Treofan ha subito già troppo – ha detto – e non merita di subire ancora dell’altro, perché è un’azienda che ha capacità, professionalità e tradizione. È fondamentale che non si ripeta l’ormai consueto rituale al quale assisto da quando mi sono insediato come sindaco della città e ho iniziato a seguire questa vertenza: l’azienda deve definire chiaramente e una volta per tutte un serio piano industriale per Terni, iniziando anche a ripristinare un corretto rapporto di relazioni industriali con il territorio». Interessanti, secondo Latini, «le proposte avanzate al tavolo dall’assessore regionale Fioroni che invita Treofan a far tesoro di possibili connessioni con il comparto chimico di Terni all’interno del quale si trova ad operare, oltre che a puntare su ricerca, innovazione e sviluppo specie nel settore verde, anche in riferimento ai possibili interventi nell’ambito dell’area di crisi complessa». «Tuttavia, lo ripeto chiaramente, l’azienda – conclude – deve definire una volta per tutte e senza infingimenti, cosa vuol fare per il nostro sito, dando finalmente corpo e continuità al confronto tecnico con i rappresentanti dei lavoratori nella sede di Terni».