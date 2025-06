di Giovanni Cardarello

Un pomeriggio drammatico quello di giovedì 19 giugno un pomeriggio nel quale, per cause ancora da accertare, ha perso la Vita Massimiliano Mosera, 54 anni.

Lo sfortunato centauro Romano di origine, ma umbro di adozione, essendo il titolare con la moglie della dimora storica di Palazzo Natalini in Via Fantosati a Trevi.

La tragedia si è consumata, come riferisce l’edizione oggi in edicola del Messaggero, al chilometro 38.100 della SS675 Terni-Civitavecchia in direzione Orte, all’altezza del bivio per Bassano in Teverina nel territorio del comune di Vasanello.

Secondo le prime ricostruzioni Mosera, appassionatissimo di moto, ha perso il controllo del mezzo volando a terra. Vano ogni tentativo del 118 di rianimarlo. Mosera, dopo una vita di successo in Messico dove aveva aperto diversi e alberghi e ristoranti, era approdato a Trevi per investire nell’hotel di lusso del centro della Valle Umbra.

Molto conosciuto in città proprio grazie alla sua attività Mosera lascia la compagna e un figlio. La salma dell’imprenditore, come la moto, sono stati sottoposti a sequestro dalla Procura di Viterbo che ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dell’incidente.

La morte di Mosera, come ricorda La Nazione, è il terzo evento drammatico che coinvolge cittadini residenti in Umbria. A maggio hanno perso la Vita, sempre in moto Marco Cecchetti di Monte Santa Maria Tiberina e Roberto Fiorucci e Dario Domingo di Città di Castello.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. La statale è stata chiusa per diverse ore al fine di effettuare i rilievi del caso. Solo dopo le 17 è stato possibile ripristinare il regolare flusso del traffico