Trova oggetti liturgici per strada: scattano le indagini della polizia

Un particolare ritrovamento è stato fatto martedì mattina da una signora di Perugia che, mentre si accingeva ad aprire il suo esercizio commerciale in via Palermo, ha notato la presenza – in prossimità dell’ingresso – di un calice e di altri oggetti liturgici. Temendo si potesse trattare di suppellettili legate a qualche furto, ha allertato immediatamente la polizia di Stato. Gli agenti della squadra Volante, giunti immediatamente sul posto, hanno ringraziato la signora per la segnalazione e acquisito il calice e gli altri oggetti liturgici. Contestualmente sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare se le suppellettili sacre siano state trafugate da un luogo di culto.

