Truffano 80enne a Marsciano prendendo soldi e monili d’oro: ladri arrestati a Capua

Hanno truffato un’anziana 80enne a Marsciano prendendole soldi e monili d’oro. Poi sono partiti in direzione sud convinti di averla fatta franca: non è andata così per due uomini di circa 50 anni, bloccati e arrestata lungo la A1 dal personale della sottosezione polizia Stradale di Caserta Nord. Erano a bordo di una Citroën C3.

Arrestati

Gli agenti sono intervenuti sulla carreggiata sud dell’A/1 nel territorio comunale di Capua. I due malviventi in precedenza avevano tentato di evitare il controllo, niente da fare: sul polso di uno dei fermati la polizia ha trovato un orologio con cinturino rosso mentre sotto al sedile anteriore destro c’era un borsello contenente 1.900 euro in contanti e monili d’oro. All’interno del veicolo, inoltre, venivano rinvenuti due cellulari e un biglietto autostradale attestante l’ingresso ad Orte dell’A/1. La ricostruzione ha permesso di far luce su tutto: i truffatori erano entrati in azione a Marsciano a danno dell’80enne. In che modo? Facendole credere del coinvolgimento della figlia in un incidente stradale. Uno dei due si è presentato come avvocato per farsi consegnare denaro e oro. Per loro c’è l’arresto.