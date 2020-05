Turismo a zero ma il decoro è necessario

È vero che, a causa delle restrizioni Covid, non è proprio periodo di turismo nonostante si sia nel pieno di una splendida primavera. Nel frattempo, però, un po ‘di decoro in più – visto che quantomeno la mobilità interna, per fare due passi, è consentita – non guasterebbe. E siamo certi che nei prossimi giorni, con – si spera – l’allentamento ulteriore delle misure, qualcuno si farà carico del problema. Al momento, però, a Piediluco, uno dei borghi più pittoreschi del ternano, l’erba è alta e parecchio. Se si eccettua uno spazio a ridosso di via Noceta, dove la manutenzione è stata recente, il verde ha preso il sopravvento un po’ ovunque, anche con immagini – quelle relative a marciapiedi e aiuole – abbastanza tristi anche per chi a Piediluco ci vive e non è solo di passaggio.

