Turismo, nel perugino ci si riorganizza

Si riparte dalla cultura, si riparte pian pian anche dagli eventi nei territori dell’Umbria, cogliendo l’occasione data dalla riapertura decisa dal governo per il prossimo 15 giugno in tutta Italia.

A Città di Castello ‘Isola Sonante’

Venerdì 19 giugno dalle 18.45 nel centro storico di Città di Castello c’è ‘Isola Sonante 2020’, da un’idea del maestro Fabio Battistelli e del professor Rosario Salvato. Si esibiranno, in 12 punti diversi del centro storico, singoli artisti e gruppi musicali composti da 2 o 3 elementi. Evento organizzato dai Lions per fornire alla città una occasione per stare di nuovo insieme, alla ripresa di queste importanti attività, «con l’atmosfera gradevole e gioiosa che solo la bella musica sa dare». Proprio al fine di non creare assembramenti, gli artisti saranno presenti in postazioni distanti tra loro, creando un ideale percorso da godere per tutte le due ore della manifestazione”.

Il programma

In via Mario Angeloni Walter Ligi al pianoforte, corso Vittorio Emanuele Mirko Taschini all’oboe, Marta Paceschi al sax baritono e Edoardo Filippi al fagotto, in un altro punto il Trio di Chitarre con Stefano Falleri, Antony Guerrini e Alessandro Zucchetti. Nell’atrio del comune Gianfranco Contadini al violino e Paolo Fiorucci alla Fisarmonica, in Piazza Andrea Costa il Trio Paguro Bernardo, in Piazza Raffaello Sanzio Lucilla Romanetti voce e Nico Pruscini alla chitarra, in piazza Gioberti Alessandra Chieli con voce e chitarra, in piazza Fanti Accademia Visionaria di David Berliocchi e Nicola Cesarotti, Take Five Music Academy di Alessio Guerri, in Piazza Gabriotti il Trio d’archi dell’Orchestra I concertisti, Sara Bonucci al violino, Matilde Giorgis, violino, Tommaso Bruschi al violoncello. In piazza Matteotti Luciano Aquilani alla chitarra, Lorenzo Bei al basso, Enrico Paloncini alla batteria, in Piazza Matteotti Silvia Milli & Friends voce, in corso Cavour Niccolò Neri voce e chitarra e Lucio Cristini voce e chitarra.

Al lago c’è la Yes Trasimeno Card

Una corsia preferenziale per chi passa qualche giorno al lago: la Yes Trasimeno card, un pass che permette di vivere in sicurezza tutte le attività con percorsi personalizzati e riservati. Lo slogan è ‘Vivi il Trasimeno, in sicurezza’. «Il Consorzio – spiega Michele Benemio, presidente del Consorzio Urat – mette in campo una rete di servizi e attività con vantaggi e agevolazioni molto interessanti per questa atipica stagione turistica. Operatori della ricettività, ristoratori e aziende agricole insieme: l’obiettivo è quello di riattivare assunzioni e generare ossigeno per tutto il settore turistico».

Sarà, inoltre, possibile informarsi su itinerari emozionali che sono inseriti in pacchetti, utili anche alla destagionalizzazione dell’offerta turistica. Le tematiche dei pacchetti sono: cammini e trekking, bike tour, e attività in acqua. Per la promozione dei pacchetti tematici il Consorzio si avvarrà della collaborazione di una agenzia di viaggi che si occupa da molti anni di incomig – Umbria Action- Ciak di Magione.

