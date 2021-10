Turismo: «Terni avvia una promozione integrata dei servizi»

Il territorio ternano torna a partecipare ad uno degli appuntamenti più importanti del settore turismo. Dal 13 al 15 ottobre, infatti, al centro fieristico di Rimini, dove si svolgerà il Travel experience, il Comune di Terni avrà a disposizione un desk per promuovere tutte le attività del territorio ternano.

Il turismo nel territorio ternano

«Terni deve avviare la promozione integrata di tutti i servizi che può offrire il territorio e metterli al servizio del turista», ha spiegato l’assessore al turismo Elena Proietti. «Tutti quei servizi che fino ad oggi sono stati poco valorizzati e non messi a sistema, non è stata creata una rete. Una programmazione, quindi, per promuove il territorio. Il 2022 dovrebbe essere l’anno in cui saremo finalmente fuori dal Covid e recupereremo la normalità e quel turismo che ci è tanto mancato. Il turismo è cambiato, si è trasformato in turismo di prossimità, con minori introiti. Su 450 mila ingressi registrati alla Cascata delle Marmore solo 75 mila turisti pernottano almeno per una notte nel nostro territorio. Deve iniziare allora un processo di trasformazione, di destagionalizzazione, incrementando il turismo culturale, religioso ed enogastronomico e uno dei connettori deve essere ovviamente il turismo degli sport outdoor». Al Travel experience, è intervenuto il presidente del Dit Gabriele Giovannini, «presenteremo i nostri prodotti e proporremo le eccellenze del nostro territorio. In queste tre giornate sarà importante creare dei contatti con gli operatori turistici e al ritorno ritrovarci per creare delle proposte sulla scorta delle richieste raccolte. Dopo sei mesi organizzeremo, invece, un breefing per fare le valutazioni e vedere i riscontri».