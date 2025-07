Disavventura per alcuni giovani turisti umbri in vacanza in territorio salentino, per la precisione a Torre Lapillo (frazione di Porto Cesareo).

Un gruppo di cinque turisti – alcuni dei quali provenienti di Assisi, altri dal Friuli – avevano deciso di fare il bagno nonostante il brutto tempo e il vento di scirocco che ha ‘movimentato’ il mare. Il risultato è che sono stati travolti dalle onde, non riuscendo a rientrare con le proprie forze.

Provvidenziale l’intervento dei bagnini – come riporta il sito di informazione quotidianodipuglia.it – per portarli in salvo. Sono riusciti in tempi brevi a riportarli a riva ed evitare che la situazione degenerasse. Fortunatamente per loro ‘solo’ tanto spavento.