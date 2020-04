Tutorial per insegnare i social agli over65

Tutorial per over 65 per fornire supporti base all’utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione (dai social a wathsapp

a skype) di uso comune ma ancor più preziose in periodo di coronavirus. Le mette a disposizione il ‘Progetto Gemma’, nato per facilitare la cultura digitale sul territorio umbro e supportare, attraverso front office e laboratori territoriali, lo sviluppo di abilità digitali tra gli over 65. Ora è diventato sportello digitale col nome ‘EmerGemma’.

I territori

È possibile seguire le dirette facebook (ogni martedì e giovedì ore 16) e poi rivedere tutti i contenuti sul canale YouTube del progetto, che sta divenendo un prezioso archivio di alfabetizzazione digitale, accessibile a tutti e sempre consultabile. Da progetto intercomunale di alcune piccole realtà umbre, Gemma si sta ampliando allargandosi a varie realtà: da Montone a Spello a Giano dell’Umbria a Torgiano a Bettona ad Assisi.

I prossimi appuntamenti

Questi alcuni dei prossimi appuntamenti in programma: il 23 aprile alle ore 16 diretta Facebook ‘Cena a casa tua con il Food Delivery’; il 27 aprile alle ore 12 pillola digitale ‘Non ti scordar di me – App e promemoria per medicine, farmaci, scadenze’; il 28 aprile alle ore 16 diretta Facebook ‘E-commerce. Come comprare tutto quello che serve comodamente da casa, sostenendo il commercio locale’; il 30 aprile alle ore 16 diretta Facebook ‘Gita Fuori porta ai tempi del COVID-19. Visitare virtualmente musei, siti archeologici e città d’arte restando in casa’.