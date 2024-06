Si svolgerà sabato 29 giugno alle ore 18.30 la 10° edizione del premio letterario Città di Lugnano in Teverina. La cerimonia di premiazione dei romanzi e dei racconti finalisti si terrà in piazza Santa Maria. Quest’anno, per celebrare lo speciale anniversario, il premio letterario è dedicato alla donna. Durante i tre giorni dell’evento sarà allestita la mostra di abiti indossati dalle vittime di violenza sessuale, a cura di Amnesty International, intitolata ‘Come eri vestita?’.

