Ucciso al concerto del rapper con un coccio di narghilé: arrestato a Perugia il presunto omicida

Un 38enne di origini dominicane residente a Magione (Perugia) è stato arrestato dai carabinieri per l’omicidio, avvenuto all’alba dello scorso 1° ottobre fuori dal locale ‘El Angel Vip’ di Terranuova Bracciolini (Arezzo), del coetaneo e connazionale Joel Ramirez Seipo, residente a Montevarchi (Arezzo). L’uomo è stato individuato a seguito delle indagini dei carabinieri del comando provinciale Aretino, in particolare della Compagnia di San Giovanni Valdarno, e arrestato a Perugia su ordine del gip di Arezzo. Secondo quanto ricostruito, nella notte fra il 30 settembre e il 1° ottobre, all’interno del locale dove era in programma il concerto del noto rapper dominicano Bulin47, era scoppiata una violenta lite fra due ‘fazioni’, originata da motivi del tutto banali: ovvero chi doveva stare più vicino al palco per godersi meglio lo spettacolo musicale. Una rissa che, inizialmente placatasi ma poi ripresa con ancora più vigore, avrebbe coinvolto una ventina di persone. Fra cui il 38enne arrestato che, giunto al concerto con alcuni amici della zona del Trasimeno, avrebbe scagliato contro Joel Ramirez Seipo il coccio di un narghilè, causandogli la lesione della vena giugulare e quindi la morte per dissanguamento. A lui i militari ci sono arrivati con le testimonianze ed anche alcune telecamere presenti in zona. Ora si trova in carcere ad Arezzo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

