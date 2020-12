Ugl Sicurezza Civile, Maggiora segretario reggente a Terni

Nella giornata di venerdì la segreteria nazionale Ugl Sicurezza Civile ha nominato Devid Maggiora segretario reggente per la provincia di Terni. Ternano, 41 anni, Maggiora è impiegato in ospedale nel settore della vigilanza e laureato in scienze politiche, dal 2018 è anche consigliere comunale a terni nelle fila della Lega, vicepresidente della stessa assemblea comunale e dal 2019 membro del consiglio regionale delle autonomie.

«C’è tanto da fare per i lavoratori della sicurezza»

«Una grande soddisfazione – afferma Maggiora – ma anche e soprattutto un’importante responsabilità nei confronti dei tanti lavoratori impiegati nella sicurezza civile come guardie giurate o nei servizi fiduciari. Mi metto a disposizione per concretizzare azioni di tutela nei confronti dei lavoratori e dei loro diritti in un momento storico tra i più difficili per il mondo del lavoro. Conosco bene le difficoltà dei miei colleghi, le loro esigenze e le criticità del settore ed è proprio per questo motivo che cercherò, attraverso questo incarico, di portare avanti e difendere sempre le priorità per il mondo del lavoro. Non un punto di arrivo il mio – prosegue il neo segretario reggente – ma un punto di partenza, al fianco dei lavoratori e dei loro diritti. Ringrazio per la fiducia concessami il segretario nazionale Ugl Sicurezza Civile, Enrico Doddi, e il segretario regionale Ugl, Roberto Perfetti. Un ringraziamento speciale all’amico Daniele Francescangeli, segretario provinciale Metalmeccanici Ugl, per l’instancabile aiuto e sostegno. Ringrazio infine il segretario provinciale uscente, Ugo Carpino, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni».