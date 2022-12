Umbertide, E45 chiusa per «grosse buche»

Possono delle buche portare alla chiusura temporanea di una strada? Certo. La dimostrazione arriva proprio dall’Umbria, in particolar modo da Umbertide. A spiegare cosa è accaduto è il Comune con una nota nel tardo pomeriggio di giovedì: «A causa di alcune grosse buche che si sono formate lungo la superstrada E45 per via delle abbondanti piogge, la polizia Stradale ha comunicato che dalle ore 19 sarà chiusa la superstrada nel tratto compreso tra lo svincolo di Umbertide Nord e lo Svincolo di Umbertide – Gubbio con deviazione di tutto il traffico lungo la viabilità cittadina. La chiusura del tratto sopra indicato permarrà sino al termine dei lavori». Di mezzo la sicurezza e la percorribilità del tratto interessato. Un problema che riguarda tutto il territorio regionale. Chiaro che un provvedimento del genere è quantomeno particolare e raro.

