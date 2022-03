Moto da cross in fiamme: divampa incendio nel bosco

Un incendio è divampato domenica mattina in un bosco in località Migianella, nel territorio comunale di Umbertide. L’innesco è stato causato da un motociclista, la cui moto da cross ha preso fuoco. Per alcune ore sono state a rischio anche delle abitazioni circostanti.

Moto a fuoco e scoppia l’incendio nel bosco

Sul posto si sono portati subito i vigili del fuoco partiti da Città di Castello e i carabinieri forestali. Successivamente è stato necessario l’intervento di una squadra ag-for in supporto, di un’altra squadra da Perugia e del Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) ed è stato richiesto l’elicottero VF 51 da Arezzo, in quanto ci sono delle abitazioni nelle vicinanze dell’incendio.

Aggiornamento; incendio domato, ora la bonifica

«Incendio sotto controllo, restano sul posto le squadre Ag-For per bonifica», fanno sapere i vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica.