Umbria, 747 auto ogni 1.000 abitanti: tasso di motorizzazione tra i più alti in Europa

L’Umbria nella top ten europea dei territori con il più alto numero di vetture pro-capite. Lo indicano i dati Eurostat aggiornati al 2021 (seppur non tutti): il resoconto, pubblicato martedì, pone la regione al 9° posto assoluto con un indice di 747 veicoli ogni 1.000 abitanti. In vetta c’è invece la Valle d’Aosta (1.787/1.000), seguita dalle Province autonome di Bolzano e Trento. In fondo alla classifica c’è invece l’area di Mayotte, arcipelago dell’Oceano indiano della Francia, con appena 78 autovetture per 1.000 persone.

