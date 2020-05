Umbria bella e sicura, un video per dirlo

Condividi questo articolo su

















Si chiama ‘Umbria, bella e sicura’ ed è la campagna di promozione turistica che la Regione lancia per il turismo estivo 2020. «Un invito a visitare una terra ricca di bellezze artistiche e architettoniche, piccoli borghi, spazi incontaminati, sentieri e i cammini, in bici o a piedi, senza dimenticare l’offerta enogastronomica. In Umbria siamo ormai nella fase della coda dei contagi. Continuiamo a registrare zero casi su migliaia di tamponi effettuati con molti Borghi covid free, città meravigliose e luoghi incantevoli da visitare in completa sicurezza! L’Umbria bella e sicura ti aspetta!». Dalla giornata odierna previsto il passaggio dello spot sulle principali televisioni nazionali – Rai, Mediaset, La 7, Sky, Tv8, più partecipazioni nelle trasmissioni – nei formati da 10 e 15 secondi. Il tetto di spesa per la valorizzazione della campagna è di 600 mila euro.

