L’Umbria e la cultura in lutto per Murelli

Cordoglio per Todi, per l’Umbria e per il mondo dell’arte: è scomparso sabato, nella sua casa di Canonica (Todi), Riccardo Murelli, scultore 45enne noto per le sue opere e collaborazioni di respiro internazionale, soprattutto fra l’Italia e la Russia. Era malato da tempo.

Protagonista

Originario di Roma e laureatosi a Perugia, negli anni passati aveva lavorato come assistente presso lo studio della scultrice statunitense Beverly Pepper, tuderte d’adozione e recentemente scomparsa. Numerose le tecniche padroneggiate da Murelli, così come le esposizioni a cui ha partecipato, compresa la Biennale di Venezia del 2011. Tante le testimonianze di vicinanza ai familiari ed agli amici dello scultore che lascia un grande vuoto nel mondo culturale regionale.