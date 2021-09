Umbria e Marche dialogano: «Tanti temi su cui agire insieme»

Faccia a faccia, giovedì, fra la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il pari ruolo delle Marche, Francesco Acquaroli. «Abbiamo affrontato il tema dei temi, le infrastrutture – ha detto la Tesei – per migliorare i trasferimenti ma anche perché le nostre due regioni, e tutte quelle centrali, possono essere decisive nella ripartenza del Paese post pandemia. Quando dico infrastrutture, faccio riferimento a possibili importanti sinergie su strade, ferrovie ma anche aeroporti, in ottica turistica ma anche imprenditoriale. Fare squadra è molto importante, anche su temi come finanza e credito e oggi abbiamo mosso i primi passi operativi a cui ne seguiranno altri». Da par suo Acquaroli ha osservato che «le Marche hanno grandi affinità con l’Umbria e ci sono infrastrutture incompiute che gridano vendetta come la galleria della Guinza. Se le istituzioni e i territori dialogano, si può garantire quello sviluppo che vogliamo raggiungere».

Altri temi affrontati hanno riguardato le azioni da intraprendere insieme per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal sisma del 2016, utilizzando al meglio le risorse disponibili; possibili sinergie nei settori del credito e della finanza; la creazione di Zone economiche speciali (ZES), coinvolgendo anche la Regione Abruzzo; offerte turistiche integrate che valorizzino e rendano ancor più competitivi nei mercati nazionali ed esteri i territori delle due Regioni. L’impegno dei due presidenti ora sarà quello di proseguire su questo percorso di lavoro comune tra le due istituzioni regionali e contemporaneamente far dialogare in misura maggiore i sistemi economici territoriali per favorire sviluppo ed innovazione. A partire dalle prossime settimane saranno organizzati ulteriori incontri sui singoli temi.