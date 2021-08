Umbria, gli incendi non mollano la presa. Altra giornata difficile e tesa

Fin dalle prime ore del mattino di lunedì le squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Perugia e Terni sono impegnate in diversi incendi – alcuni decisamente preoccupanti – che, come i giorni precedenti, stanno martoriando il territorio regionale e il ‘tesoro verde’ dell’Umbria. Roghi che in alcuni casi mettono anche a rischio attività imprenditoriali e civili abitazioni.

Incendio a Panicale: aggiornamento live

15.30 – Anche l’abitato di Oro è in pericolo.

15.00 – Il vento è molto forte, si teme per il propagarsi al bosco del Monte Marzolana, nel territorio di Sant’Arcangelo di Magione. Intanto scoppia un altro incendio tra Oro e Grondici.

14.00 – Evacuati due agriturismi e un’abitazione privata.

11.45 – Due squadre provenienti dalla centrale di Perugia e da Castiglione del Lago stanno intervenendo a Casalini, nel comune di Panicale, per un incendio bosco.

Evacuati due agriturismi e un’abitazione

Nella zona nord dell’Umbria, tra località Casalini e Montali, territorio comunale di Panicale, sono intervenute quattro squadre dalla centrale e una da Castiglione del Lago per l’incendio di un bosco. Le fiamme rischiano di coinvolgere alcune abitazioni, per questo motivo è stato attivato anche l’elicottero e, nel primo pomeriggio, per precauzione, sono stati evacuati due agriturismi e una abitazione privata. Le fiamme sono vicine al al bosco del Monte Marzolana a Sant’Arcangelo di Magione e si teme che, con il vento, possano propagarsi. Al lavoro anche due squadre dell’Agenzia forestale regionale. Fiamme nel primo pomeriggio tra Oro e le Grondici, sempre nel territorio di Panicale. Sul posto è stata inviata la prima partenza della centrale, c’è poi la squadra vigili del fuoco di Città della Pieve e due mezzi Aib giunti da Montali.

Piegaro (Perugia)

Altro fronte nel pomeriggio – l’aggiornamento è alle ore 17.45 – di lunedì: un incendio boschivo è partito nella zona compresa fra Castiglion Fosco e Collebaldo, nel territorio comunale di Piegaro. Inviata una delle squadre dei vigilid el fuoco che stavano operando ad Oro.

Castiglione del Lago (Perugia)

Un altro incendio è divampato nel primo pomeriggio di lunedì in località La Piana, nella zona di Castiglione del Lago: diverse le abitazioni a rischio, stando a quanto riferito dal 115. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di corso Cavour (Perugia) ed un’altra del comando provinciale di Arezzo. Utilizzati anche uno degli elicotteri impegnati nella zona di Casalini e un canadair.

Calvi dell’Umbria (Terni)

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì per un incendio boschivo a Calvi dell’Umbria, in zona Poggiolo. Sul posto anche il Dos per valutare l’eventuale necessità di utilizzare mezzi aerei: il rogo sembra comunque gestibile da terra. Un’altra squadra del comando ternano, invece, ha dato il proprio supporto ai colleghi di Perugia nello spegnimento del rogo scoppiato nella zona di Castiglione del Lago.

A Gubbio (Perugia) minacciato un campo sportivo

Incendio vicino alle case anche a Gubbio, dove sono andate a fuoco delle sterpaglie in una boscaglia a poche decine di metri dal campo sportivo di Ponte d’Assi, frazione a sud di Gubbio. Poche ore prima, dopo tanto lavoro, era stato spento l’incendio di Villamagna, dove era intervenuto anche il canadair.