Umbria, grandinate ‘maxi’ in varie zone

Maltempo e anche grandine – forte – nel tardo pomeriggio di martedì in varie zone dell’Umbria, sia in provincia di Perugia che in quella di Terni.

La situazione nel perugino

Michele Cavallucci di ‘Perugia Meteo’ riferisce che «un forte nubifragio si è abbattuto dopo le 17 odierne sul capoluogo e anche nel corcianese, con una grandinata che, a tratti, ha raggiunto anche accumuli superiori ai 3/4 centimetri, con gravi danni alle colture, in un periodo dell’anno molto delicato per molti alberi da frutto. Il nucleo temporalesco, con direttrice sud-est/ nord-ovest, si è formato a est della zona di San Sisto, intensificandosi con il passare delle ore, stazionando su alcune zone ma mostrandosi più intenso, specie nelle precipitazioni a carattere grandinigeno, su San Sisto, Lacugnano, Corciano, il pian della Genna, Ponte della Pietra, con esondazione del torrente Genna nella zona della rotonda Berlinguer. Gravi danni nella zona degli orti dei pensionati (serre sfondate dal peso della grandine), sotto Villa Capitini e situazione paradossale sui boschi di monte Lacugnano, con sottoboschi imbiancati e transito difficoltoso anche con gomme termiche. Si segnalano anche alberi e rami caduti sulla sede stradale nonchè molti tombini letteralmente esplosi, anche per la grande quantità di acqua e foglie (praticamente tritate dalla grandine) che sono andati ad intasare la rete fognaria».

Il ternano

Non solo Perugia sferzata dal maltempo, ma pure il ternano. E in questo senso è eloquente la foto che arriva da Ferentillo – nella Valnerina ternana il fiume Nera è salito di livello – che parla di un’altra grandinata intensa, tale da accumulare chicchi di giaccio in notevole quantità.