Grandinate in Umbria, ora la conta dei danni

Maltempo e anche grandine – forte – nel tardo pomeriggio di martedì in varie zone dell’Umbria, sia in provincia di Perugia che in quella di Terni.

La situazione nel perugino

Michele Cavallucci di ‘Perugia Meteo’ riferisce che «un forte nubifragio si è abbattuto dopo le 17 odierne sul capoluogo e anche nel corcianese, con una grandinata che, a tratti, ha raggiunto anche accumuli superiori ai 3/4 centimetri, con gravi danni alle colture, in un periodo dell’anno molto delicato per molti alberi da frutto. Il nucleo temporalesco, con direttrice sud-est/ nord-ovest, si è formato a est della zona di San Sisto, intensificandosi con il passare delle ore, stazionando su alcune zone ma mostrandosi più intenso, specie nelle precipitazioni a carattere grandinigeno, su San Sisto, Lacugnano, Corciano, il pian della Genna, Ponte della Pietra, con esondazione del torrente Genna nella zona della rotonda Berlinguer. Gravi danni nella zona degli orti dei pensionati (serre sfondate dal peso della grandine), sotto Villa Capitini e situazione paradossale sui boschi di monte Lacugnano, con sottoboschi imbiancati e transito difficoltoso anche con gomme termiche. Si segnalano anche alberi e rami caduti sulla sede stradale nonchè molti tombini letteralmente esplosi, anche per la grande quantità di acqua e foglie (praticamente tritate dalla grandine) che sono andati ad intasare la rete fognaria».

Il ternano e la Valnerina

Non solo Perugia sferzata dal maltempo, ma pure il ternano. E in questo senso è eloquente la foto che arriva da Sambucheto (Ferentillo) – nella Valnerina ternana il fiume Nera è salito di livello – che parla di un’altra grandinata intensa, tale da accumulare chicchi di giaccio in notevole quantità.

Coldiretti: «Danni irreparabili»

«Dopo un periodo segnato da elevate temperature e scarse precipitazioni, le forti piogge e le grandinate ‘a macchia di leopardo’ che hanno colpito nelle ultime ore con varia intensità diverse zone dell’Umbria, hanno causato allarme, disagi e qualche danno anche al settore agricolo». È quanto riferisce Coldiretti Umbria in seguito ad alcune segnalazioni da parte degli agricoltori, nel ricordare come le precipitazioni si abbattono su un territorio già fragile con la presenza in Umbria del 100% dei comuni a rischio idrogeologico. «Le violente piogge di ieri – spiega Michele Filipponi, dell’azienda Scorsolini Maria Rita e Filipponi Giuseppe nel comune di Ferentillo, frazione Macenano – hanno causato allagamenti nei campi e intorno all’azienda. Danneggiate pesantemente le strade limitrofe, con problemi pure per raggiungere i nostri animali che si trovano in montagna: la grandine poi ha colpito duramente olivi, viti e colture foraggere». «È proprio la grandine ad essere particolarmente temuta in questo periodo – sottolinea Coldiretti – soprattutto per ortaggi in campo e frutta, ma anche per vigneti e oliveti, con i chicchi che provocano danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di lavoro. Per questo – aggiunge Coldiretti – proseguirà nelle prossime ore il monitoraggio della situazione in tutto il territorio regionale dove è scattato l’allarme. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici con l’eccezionalità degli eventi atmosferici divenuta ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – precisa Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne».