Manifestazioni anche in Umbria nell’ultimo giorno di scuola con la didattica a distanza. I sindacati hanno indetto uno sciopero di tutto il personale: al centro dell’attenzione la mancata stabilizzazione dei precari, gli stanziamenti e i guai per la ripresa a settembre. Con gli insegnanti, anche personale Ata, dirigenti scolastici e genitori, preoccupati per il futuro.

MANIFESTAZIONI E VOCI DA PERUGIA

MANIFESTAZIONE E VOCI DA TERNI