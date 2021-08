Umbria, in dieci borghi c’è ‘Sorsi di Stelle’ per la notte di San Lorenzo

di S.P.

Appuntamento nei borghi e nei ristoranti per la seconda edizione di ‘Sorsi di Stelle’, manifestazione diffusa che si terrà il 10 agosto nei dieci comuni attraversati dalla strada dei vini del cantico. ‘Sorsi di Stelle’ è il nuovo format del tradizionale appuntamento agostano per la notte di San Lorenzo, che viene riproposto in occasione di ‘Calici di Stelle 2021’.

La collaborazione tra le associazioni ‘Strada dei vini del Cantico’, ‘Città del vino’ e il Movimento Turismo del vino nazionale e regionale, ha permesso di creare un evento diffuso lungo la ‘Strada dei vini del Cantico’ coinvolgendo i borghi e i ristoratori in una serata unica e irripetibile per la sua tipicità, che offre la possibilità di sorseggiare buon vino accompagnato da un’ottima gastronomia con uno sguardo al cielo stellato.

Martedì 10 agosto appuntamento nei 10 comuni che hanno aderito all’evento (Bettona, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Spello, Todi, Torgiano) per una cena sotto le stelle nei ristoranti che con entusiasmo hanno preparato un menù fisso per adulti e bambini. Per la serata verranno serviti solo i vini delle cantine appartenenti alla ‘Strada dei vini del Cantico’. Info e prenotazioni su: https://bit.ly/32SjLlc