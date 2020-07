Umbria, indagine al tribunale di Spoleto: sospesi due avvocati

Dieci mesi di sospensione dalla professione: questo il provvedimento assunto dal consiglio distrettuale di disciplina dell’avvocatura umbra nella giornata di mercoledì, nei confronti degli avvocati Mauro Bertoldi e Nicoletta Pompei del foro di Perugia.

La vicenda giudiziaria

I due – di recente si sono conclude le indagini preliminari della procura di Firenze – sono indagati per traffico di influenze illecite nell’ambito della vicenda che vede indagati anche un magistrato del tribunale di Spoleto, Tommaso Sdogati, e una coppia di coniugi eugubini. Al centro dell’inchiesta, la presunta corruzione rispetto ad aste giudiziarie presso il tribunale spoletino.

Un solo capo di incolpazione

Il consiglio distrettuale, composto da avvocati dei fori di Terni e Spoleto, ha potuto giudicare unicamente il primo capo di incolpazione mosso ai due legali. Per gli altri due, il secondo ed il terzo, è scattata l’assoluzione – ma l’esito dell’eventuale processo penale potrebbe riaprire in futuro la vicenda – avendo la Suprema Corte di Cassazione sancito l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in merito a quelle contestazioni. Da qui la necessità, per il procedimento disciplinare, di attendere l’esito processuale della vicenda.

Impugnazione in vista

In sostanza la sospensione cautelare scattata lo scorso febbraio nei confronti dei due avvocati, a cui non ha fatto seguito alcun ricorso e pertanto non è più impugnabile, è stata confermata per dieci mesi, fino al prossimo dicembre. Contestualmente, rispetto al capo 1, è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per dieci mesi: provvedimento questo che, a differenza del precedente, potrebbe invece essere impugnato dai diretti interessati entro 30 giornidal deposito della motivazione.