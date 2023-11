Umbria Jazz 2024: un grande ritorno al Santa Giuliana

di Giovanni Cardarello

Un MTV Music Awards, un Brit Awards, ben quattro Grammy Awards e un American Music Awards: questo il palmares dell’artista che il prossimo luglio sarà la top star di Umbria Jazz 2024. Sì avete capito benissimo, si tratta di Lenny Kravitz – 59 anni – che darà lustro alla prossima edizione, la numero 51, del popolare festival umbro.

Un festival che andrà in scena dal 12 al 21 luglio 2024 nella consueta Arena Santa Giuliana a Perugia e che, con l’approdo non ancora ufficiale ma ormai certo di Lenny Kravitz, di fatto chiude un cerchio emotivo. Un cerchio rimasto aperto dal 2020, l’anno dello scoppio della pandemia da Covid-19, un fatto che ha costretto gli organizzatori a saltare un giro. E a saltarlo proprio nell’anno in cui l’artista di New York avrebbe aperto la kermesse.

Quella ferita rimasta aperta nel cuore e nell’anima degli appassionati sarà finalmente sanata la sera di venerdì 12 luglio, quando il popolare cantautore, polistrumentista, produttore discografico e attore statunitense si esibirà a Perugia. Un successo annunciato.

Ma Lenny Kravitz è solo il robusto piatto principale di un’edizione che, già dai primi nomi che circolano, e ricordiamo non tutti ancora ufficiali, si preannuncia come una delle più importanti di sempre. Vediamoli insieme partendo da quelli certi. Il 17 luglio, al Santa Giuliana, ci saranno i Toto, gli autori di Rosanna, un gruppo sulla cresta dell’onda dal 1976 e che, con il suo mix di jazz, progressive, hard rock, pop e funk, copre in maniera trasversale ogni tipo di pubblico e di generazione.

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, i fondatori Steve Lukather, Joseph Williams e David Paich si esibiranno con una nuova formazione composta dai musicisti John Pierce, Robert Searight, Steve Maggiora, Dominique Tapline e Warren Ham. Il concerto di Perugia sarà uno dei quattro del tour italiano.

Il 20 luglio altro grande ritorno ad UJ, quello degli Chic che tornano a calcare il palco perugino a 19 anni di distanza dall’ultima volta. La band capitana da Nile Rodgers, il genio indiscusso della musica funk, promette già da oggi ritmo e scintille.

Ma ad Umbria Jazz 2024 non ci saranno solo grandi leggende della musica, ma anche nuove proposte di grande interesse. Come Raye che, a soli 26 anni, ha già all’attivo cinque dischi di platino, un doppio platino, quattro dischi d’oro e quattro d’argento. E Veronica Swift che proprio al Santa Giuliana presenterà il suo nuovo album.

Il resto lo scopriremo nei prossimi giorni anche se nel frattempo vibrano, è proprio il caso di dirlo, le anticipazioni e le indiscrezioni. Voci che vogliono in scena pezzi da novanta del panorama mondiale come i Take That e Rod Stewart. Ma in questo caso siamo davvero nel novero dei sogni, ma è vero che ad Umbria Jazz spesso la realtà li supera.