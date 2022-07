Umbria Jazz 22, ultimo weekend di musica a Perugia

di Simona Panzolini

Ultimo week end di musica a Perugia con la 49° edizione di Umbria Jazz che, grazie al programma ricco di artisti di fama internazionale, ha riempito di musica e gente la città. Si comincia venerdì 15 luglio con i Funk Off, la street band che dalla mattina animerà corso Vannucci. A mezzogiorno, alla sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria, si esibirà il duo Paolino Dalla Porta e Stefano Bagnoli mentre ai giardini Carducci la Shake ‘Em Up Jazz Band’. Al teatro Morlacchi Doctor 3-25, – venerdì – Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Jaques Morelenbaum – sabato – e in chiusura domenica il sassofonista Immanuel Wilkins. All’Arena Santa Giuliana sono attesi venerdì Diana Krall, sabato Tom Jones e si conclude domenica sera con il grande rock di Jeff Beck insieme all’amico Johnny Depp. Proseguono per tutto il week end i concerti in piazza IV Novembre, ai giardini Carducci e in piazza Matteotti, oltre agli appuntamenti alla Bottega del Vino e alla Taverna.

A vincere il Conad Jazz Contest, con un premio di 5 mila euro e un posto in programma all’Umbria Jazz Winter, sono gli OLIVIA – Giacomo Camilletti, batteria, Antonio Moreno, tromba, Anja Gottberg, contrabbasso e Micheal Murray, sax alto – che questa settimana si sono sfidati con le dieci miglior band, nove selezionate da una giuria tecnica più una dal pubblico in rete, sul palco dei giardini Carducci. Il 13 luglio sono stati proclamati da una giuria artistica in diretta su Radio Monte Carlo. Qui il programma dettagliato dei concerti.