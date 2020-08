Umbria, servizi educativi prima infanzia: ripresa dal 7 settembre

Lunedì 7 settembre. Questa la data indicata dalla Regione Umbria per la ripresa dei servizi educativi per la prima infanzia: ad annunciarlo è l’assessore regionale all’istruzione Paola Agabiti.

La Agabiti spiega che i «servizi educativi per la prima infanzia potranno riprendere dal 7 settembre; la giunta regionale, nel prendere atto delle linee guida condivise tra Governo, Regioni ed enti locali per la ripresa delle attività educative, ha individuato la data del 7 settembre per la possibile ripartenza di quelle destinate alla prima infanzia nel pieno rispetto delle misure anti contagio. Si completa così il quadro in vista dell’avvio dell’anno educativo e scolastico 2020/2021; la decisione era particolarmente attesa dalle famiglie e dai Comuni che potranno, così, programmare le aperture dei servizi di loro competenza. Sarà presto seguita da ulteriori provvedimenti a favore delle famiglie per il sostegno al pagamento delle rette per i servizi educativi. Era determinante – conclude – poter dare alle famiglie certezze sul fronte della ripresa delle attività dei più piccoli per consentire un graduale, e sicuro, ritorno alla normalità dopo un lungo periodo di emergenza»-