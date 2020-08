Caccia in Umbria, via con schede provvisorie

Stagione venatoria in Umbria, avvio con problema. I tesserini 2020-2021 non saranno pronti da subito e dunque per le prime fasi saranno utilizzati quelli provvisori: la soluzione arriva dopo il confronto odierno tra l’assessore regionale alla caccia Roberto Morroni e le associazioni.

IL CALENDARIO VENATORIO 2020-2021

Il guaio

Federcaccia, Enalcaccia, Libera Caccia, Anuu migratoristi e Arcicaccia martedì hanno avuto un colloquio con Morroni in «merito – spiega Daniele Ubaldi – alla ritardata consegna dei tesserini venatori ai cacciatori per la stagione alle porte. La soluzione prospettata e concordata, alternativa ai tesserini, sarà l’emissione di una scheda sostitutiva che risolverà il problema. Poiché tutto questo ha creato molti problemi a tutto il mondo venatorio, le associazioni venatorie scriventi si aspettano una soluzione immediata».

La Regione

Morroni dal canto suo specifica che ciò è avvenuto «a causa del mancato rispetto dei tempi di consegna da parte della tipografia aggiudicataria del servizio di stampa. Per consentire il corretto avvio della stagione venatoria e per ridurre al minimo qualsiasi disagio ai cacciatori umbri, si procederà all’invio di un tesserino provvisorio da utilizzare per i giorni di caccia del mese di settembre, di cui alla lettera C del calendario venatorio 2020/2021. Non appena adottati gli atti necessari, sarà inoltrato il tesserino provvisorio alle associazioni venatorie».