Umbria Mobilità, Rettighieri al vertice

È Marco Rettighieri il nuovo amministratore unico di Umbria Tpl e Mobilità S.p.A., la società che si occupa del trasporto pubblico regionale. Resterà in carica fino alla chiusura dell’esercizio finanziario 2022 con un compenso annuo – lordo – di 70.000 euro: il passaggio avviene – era stato il prescelto della giunta Tesei – in occasione dell’assemblea degli azionisti di mercoledì. In ventitré si erano fatti avanti.

Vasta esperienza

Rettighieri, 62 anni compiuti lo scorso 4 maggio, negli ultimi tempi è stato dg di Atac, direttore operativo di Italferr – gruppo Ferrovie dello Stato – e direttore generale construction per Expo 2015, nonché direttore investimenti di Rfi per oltre dieci anni. Prende il posto di Ferruccio Bufaloni.