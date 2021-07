Umbria, ciclo completo per 50% dei ‘vaccinabili’. Ma l’immunità è lontana

Sono 390.610 gli umbri vaccinati con ciclo completo: superata la soglia del 50% sulla popolazione vaccinabile (quella superiore a 12 anni). Una soglia raggiunta anche a livello nazionale nella giornata di lunedì.

Mancano altre 200mila persone

Ma ancora lontana la soglia critica del 70% (oltre la quale si possono cominciare a registrare effetti di ‘immunità’ di gregge), che fra l’altro va calcolata non sulla popolazione vaccinabile, ma su quella della popolazione residente (al momento saremmo sotto al 45%). Bisogna superare quota 600mila.

Vaccini per gli adolescenti: si parte

Altro elemento negativo è che, in Umbria, la fascia 12-19 sta cominciando ora il ciclo. E gli adolescenti, in estate, sono quelli più a rischio perché – con le scuole chiuse e senza coprifuoco – si muovono e si incontrano di più. Discorso simile per i giovani (fascia 20-29).

Obiettivo: a scuola immunizzati

Al momento fra i 12-19 anni sono state somministrate poco più di seimila prime dosi e poco più di 2500 seconde dosi ai ‘soggetti fragili’ rientrati fin da subito nella campagna vaccinale. Ora, si parte con la campagna a tappeto: martedì in alcuni punti vaccinali le somministrazioni Pfizer per questa fascia d’età. L’obiettivo è completare la quota dei prenotati con prima dose e richiamo prima dell’avvio dell’anno scolastico, previsto per il 13 settembre.

Vaccine day per gli anziani

Due giorni di vaccine day per gli oltre 30mila over 60 che non hanno ancora prenotato la prima dose. Una necessità resa impellente dal fatto che la stragrande maggioranza dei nuovi positivi non è vaccinata: il piano della Regione dell’Umbria per bloccare l’ascesa dei contagi e gli effetti della variante delta. Da capire se si tratti di scelta consapevole – i cosiddetti no vax – o di scarsa attenzione al tema.

Raggiungere e convincere i no vax

Tolti quelli che hanno ricevuto almeno una dose e quelli che si sono già prenotati, mancano all’appello poco meno di 150mila persone vaccinabili. Bisogna raggiungerli tutti… o almeno il più possibile, per stare tranquilli. Quasi coperta la fascia over 89, al 90% quella dei 70-80 anni, 85% 60-70 anni e via a scendere; come nel resto d’Italia, al calare dell’età cala anche il numero dei vaccinati.