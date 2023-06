Umbria: weekend con la ‘Coppa Borzacchini’

Di nuovo al via la ‘Coppa Borzacchini’, manifestazione per auto storiche giunta alla 26° edizione: tutto è pronto e sabato 10 giugno, partendo da San Gemini alle ore 10, le auto si dirigeranno a Montefalco per poi sostare a Bevagna ed infine a Spoleto. Domenica 11 giugno, dopo la visita a Trevi, le ‘vecchie signore’ rientreranno a Spoleto per la visita straordinaria a Casa Menotti. La manifestazione, organizzata dalla Borzacchini Historic Terni, quest’anno è inserita nel Trofeo nazionale ‘Marco Polo’ dell’ASI e prevede la visita a musei e luoghi d’arte. Circa 50 le auto partecipanti con numerosi esemplari importanti e di notevole interesse storico.

