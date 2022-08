Umbricelli e sport a Capanne: tutto pronto

Torna a Capanne (Perugia) la sagra ‘Umbricelli e Sport’, giunta alla 19° edizione, organizzata dalla locale pro loco e che può contare sul successo delle manifestazioni passate con varie discipline sportive, dalle dimostrazioni di salto con l’asta al basket in carrozzina, ai vari tornei di pallavolo o calcetto. Il tema portante di quest’anno è il ballo in varie declinazioni: domenica 28 agosto ci sarà l’esibizione della scuola di pattinaggio di San Mariano, martedì 30 agosto l’esibizione della scuola di ballo ‘Free-Dance’. Giovedì 1° e venerdì 2 settembre, prima della serata danzante, si terranno due piccole esibizioni della scuola ‘Hakuna Matata’. Per concludere, sabato 3 settembre alle ore 21 ci sarà la break dance con Alessio Venditti, già ospite a Sanremo e all’Arena di Verona. La tradizionale ‘corsa del guado’ si svolgerà come sempre mercoledì – il 31 agosto – a partire dalle ore 18.45: 9 chilometri per gli uomini, 6 per le donne, mentre il settore giovanile alle ore 18 potrà disputare il ‘mini-guado’ con diverse distanze a seconda della categoria.

