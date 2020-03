Un aiuto a Bergamo nel nome di Antonello

Antonello Buccini era un giovane operaio ternano venuto a mancare nel 2010 per un improvviso malore. Grande tifoso delle Fere, i suoi amici di sempre hanno deciso di avviare una raccolta di fondi attraverso la piattaforma GoFundMe (CLICCA QUI PER DONARE) per sostenere i ‘fratelli’ bergamaschi in questa difficile fase dell’emergenza coronavirus, con la città orobica fra le più colpite dalla pandemia e che conta purtroppo numerose vittime.

Il messaggio

«La raccolta fondi ‘Antonello for Bergamo with love’ – spiegano – nasce dall’idea di un gruppo di amici uniti, oltre che dalla passione per la Ternana ,anche e soprattutto dalla volontà di tenere vivo il ricordo di un loro grande amico, Antonello, venuto a mancare ormai diversi anni fa e che in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo tutti, non si sarebbe certo tirato indietro, anzi sarebbe stato in prima linea ad aiutare il prossimo. Nasce così l’idea di lanciare una raccolta fondi a favore dei nostri storici ‘fratelli’ bergamaschi rivolta ad aiutare concretamente le famiglie di Bergamo e provincia in tremenda difficoltà perché piegate dalla terribile piaga del Covid-19. Il ricavato verrà versato con bonifico che invieremo direttamente agli ultras dell’Atalanta i quali sapranno al meglio come utilizzare i fondi ricevuti. Il popolo bergamasco e gli ultras dell’Atalanta stessi sono sempre stati campioni di solidarietà sia economicamente sia sul campo, come hanno fatto anche ultimamente nelle zone terremotate del centro Italia, ora però loro hanno bisogno di tutti noi perciò vi chiediamo un piccolo contributo. Amici nella vita non solo alla partita».