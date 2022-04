Un altro centenario a San Gemini: festa per Alessandro Laurucci

Altra festa per un centenario in quel di San Gemini (Terni), paese che conta cinque persone giunte ai 100 anni di vita, una delle quali arrivata a 102. Martedì è stata la volta di Alessandro Laurucci, che ha celebrato l’importante ricorrenza abbracciato dall’affetto dei propri cari e dell’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Luciano Clementella e del suo vice Marco Medei.

Nato e cresciuto a San Gemini, Alessandro Laurucci, dopo la leva militare e la guerra vista da vicino in Sardegna, è tornato nel suo paese di origini e fino al 1975 ha condotto la vita da contadino, lavorando nei campi e presso il frantoio, per poi proseguire la sua vita professionale come muratore. Ha due figli ed altrettanti nipoti. Fino a poco tempo fa leggeva quotidianamente il giornale ed ogni mattina – un’abitudine mai scalfita dal tempo – fa la sua colazione preferita: cornetto e caffè.